Sécheresse : quelle sanction en cas de non-respect des mesures concernant les piscines dans les Pyrénées-Orientales ?

Dans le détail, sont interdits "le remplissage et l’appoint en eau de l’ensemble des piscines et bassins à usage privé", mais aussi "la vente, la cession, la location ou la pose de piscines et bassins pouvant être directement installés par les particuliers", aussi appelées "piscines hors-sol". Même chose pour l'"utilisation des jacuzzis et spas, dès lors qu’ils ne sont pas raccordés à un système de récupération totale et de réusage des eaux", peut-on lire sur le site de la préfecture. Enfin, "le prélèvement d’eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des plans d’eau de loisirs à usage privé et public", n'est plus autorisé non plus jusqu'à nouvel ordre.

À noter toutefois, que dans le cas de travaux de construction d’un bassin engagés avant la date de publication de l'arrêté, et dans l'hypothèse où l'absence de mise en eau risque de porter atteinte à son intégrité, le premier remplissage du bassin demeure autorisé.