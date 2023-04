Sécheresse : un agriculteur a-t-il produit une variété de tomate capable de pousser "sans eau" ?

Dans le meilleur des scénarios, cet agriculteur pourrait effectivement avoir sélectionné, grâce au hasard des mutations, une tomate plus résistante à la sécheresse. Ce qui ne permet pas pour autant d'assurer que toutes les graines venues de ce terrain présentent cet atout. Car si l'agriculteur veut croire que "tout ce qu'une plante apprend dans sa vie, elle le transmet à ses graines", cette théorie n'a pas de fondement scientifique. Oui, la "transmission épigénétique" - qui désigne la modification de l'expression d'un gène - peut exister chez les végétaux. Mais ces événements sont observables "dans de très rares cas" et surtout "ils sont réversibles et pas uniformes", répond Anthony Guihur. "On ne sait pas comment cette marque apparait, on n'a aucun moyen de s'assurer qu'elle est transmise à une graine et surtout, elle ne survit pas sur plusieurs générations", argue le chercheur auprès de TF1info. Une affirmation confirmée par une étude récente à ce sujet. Publiée en février 2023 dans la revue Trends in Plant Science, elle concluait que "jusqu'à présent, il n'existe pas de vision globale d'une mémoire épigénétique intergénérationnelle et transgénérationnelle des stress après la reproduction sexuelle". Ce qui signifie que la tolérance à la sécheresse est un caractère aléatoire et à faible héritabilité.