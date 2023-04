Un quart de l'eau consommée en France sert-il à la culture du maïs ?

Eaufrance, le service public d'information sur l'eau, relève que "l’eau prélevée est utilisée en grande majorité pour l’irrigation", et que les "autres usages agricoles - abreuvement du bétail, entretien des bâtiments, etc. - ont lieu toute l’année mais ne représentent qu’une part minoritaire des volumes d’eau utilisés pour l’agriculture". Les données de l'Agreste - le service statistique du ministère de l'Agriculture - soulignent que 32% des surfaces irriguées sont des parcelles de maïs. On arrive donc à un total de 18% environ de l'eau consommée en France dédiée à la culture du maïs (32% des 57% de l'eau consommée par l'agriculture).