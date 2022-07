Seine-Maritime : un mois après l'orque, un nouveau cétacé aperçu dans l'estuaire de la Seine

Alors qu'une orque avait été repérée dans la Seine entre le Havre et Rouen (Seine-Maritime) en mai, un nouveau cétacé a été observé entre le pont de Normandie et le pont de Tancarville, jeudi 30 juin. La Préfecture de Seine-Maritime, qui a réuni l'association du Groupe d'Étude des Cétacés du Cotentin et des mammifères marins de la mer de la Manche (GECC), l'organisation Sea Sheperd France et l'observatoire PELAGIS, a indiqué dans un communiqué qu’il pourrait s’agir d’un "rorqual à museau pointu adulte", d’une taille "imposante" d’environ 10 mètres.