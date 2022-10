Bretagne : un séisme de magnitude 3,9 ressenti près de Lorient

De même, sur le site de l'EMSC, une organisation scientifique indépendante qui fournit des informations en temps réel sur les tremblements de terre, les témoignages font principalement état d'un "léger tremblement et grondement". "Bruit sourd de 3 secondes et l'un des murs de la maison à trembler, mais il n'y a pas eu de dégâts", rapporte un autre. D'après l’échelle de Richter qui mesure l'intensité des séismes, 3 est le seuil "à partir duquel la secousse devient sensible pour la plupart des gens". À 4, la secousse est "sensible", mais ne fait a priori pas de dégâts.