Tremblement de terre dans l'Ouest : "On savait qu'il pouvait y avoir des gros séismes dans la région"

Les secousses ont effrayé bon nombre d'habitants. Il était 18h38 ce vendredi 16 juin quand le séisme ressenti dans une large partie de l'ouest du pays s'est produit à la frontière entre la Charente-Maritime et Deux-Sèvres, à mi-chemin entre La Rochelle et Niort, provoquant de nombreux dégâts matériels, alors que deux répliques ont été enregistrées ce samedi matin. Dans le village de La Laigne, tout près de l'épicentre, des dizaines de maisons ont été décrétées "inhabitables" par les pompiers.

Un tremblement de terre d'une magnitude comprise entre 5,3 et 5,8, une puissance qualifiée de "rare" par Jérôme Vergne, sismologue à l'École et Observatoire des Sciences de la Terre à Strasbourg (Bas-Rhin). "On le qualifie d'important parce que ce sont des séismes relativement rares dans cette gamme de magnitude à l'échelle du territoire métropolitain", explique le spécialiste au micro de TF1.