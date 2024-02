La Haute-Saône secouée par un séisme

L'épicentre du séisme de magnitude 3,7 se situe au niveau de Vesoul, dans le département de la Haute-Saône. Aucune victime n'a été recensée après ce tremblement de terre dimanche. En juin dernier, un tremblement plus important avait causé des dégâts dans l'ouest du pays.

Non, vous n'avez pas rêvé. Si vous habitez dans l'est de la France, vous avez très probablement senti la terre trembler ce dimanche 11 février. Selon le Bureau central sismologique français (BCSF), un tremblement de terre de magnitude 3.7 s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche près de Vesoul (Haute-Saône).

Le tremblement s'est produit à 0h14, selon les relevés du BCSF. Selon les témoignages recueillis par les sismologues, le tremblement a été ressenti jusqu'à Mulhouse, en Alsace, à une centaine de kilomètres de l'épicentre. Aucun dégât ou victime n'a été signalé après ce tremblement de terre, selon nos confrères de France 3.

En Franche-Comté, le risque sismique est qualifié de modéré d'après une carte du ministère de la Transition écologique éditée en 2011. D'après cette même carte, aucune zone de sismicité forte n'est présente en métropole. Les territoires les plus exposés à ces risques sont situés dans les Alpes et les Pyrénées. Les Antilles, en revanche, font face à un risque "fort" de séisme. "Des séismes majeurs pourraient causer plusieurs centaines de victimes en métropole et plusieurs milliers aux Antilles", prévient ainsi le ministère.

En juin 2023, un séisme de magnitude 5,8 a secoué l'ouest de la France. D'importants dégâts avaient été déplorés, notamment sur des bâtiments, mais aucune victime n'avait été recensée.