Service civique écologique : on en sait plus sur le dispositif qui doit accueillir 50 000 jeunes

Le gouvernement a détaillé lundi la façon dont 50 000 jeunes allaient, d'ici à 2027, être engagés dans un service civique dédié à l'environnement. Dès cette année, 1000 ambassadeurs vont être choisis pour "aller chercher les jeunes les plus éloignés de l'engagement". À l'issue de leur mission, ces jeunes se verront proposer des offres de stage, d'alternance ou d'emploi dans le secteur de la transition écologique.

"Notre jeunesse se demande comment être utile pour la planète. C'est pourquoi nous lancerons un Service civique écologique qui rassemblera d'ici à la fin du quinquennat 50 000 jeunes prêts à s'engager pour le climat." Lors de son discours de politique générale, le 30 janvier dernier, Gabriel Attal avait annoncé le principe d'un service civique "vert". Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu et sa collègue déléguée à la Jeunesse Sarah el-Haïry en ont détaillé les contours lundi.

Dès juin de cette année, 1 000 jeunes débuteront leur mission et seront des "ambassadeurs" : "Ils iront chercher les jeunes plus éloignés de l'engagement, issus des quartiers prioritaires ou de zones rurales", précise l'entourage de Sarah el-Haïry.

Des passerelles avec des emplois verts

Les missions, destinées à des jeunes âgés de 16 à 25 ans (par dérogation jusqu'à 30 ans) sont prévues pour durer de six mois à un an et seront effectuées dans des entreprises publiques (EDF, Enedis, RATP, SNCF), dans des structures de l'Etat (l'Office français de la biodiversité), dans des collectivités territoriales et dans des associations (France nature environnement, Ligue de protection des oiseaux, etc).

Les entreprises privées seront associées dans un deuxième temps. Car si ce n'est pas un dispositif d'insertion, le gouvernement travaille tout de même avec le Medef pour créer des passerelles entre ces missions et les entreprises de la transition écologique. "Chaque jeune, après son service civique, pourra se voir proposer un emploi, un stage ou une alternance dans une entreprise du secteur", précise le ministère de la Transition écologique. Un portail d'emploi dédié à ces profils devrait être créé.

Si ce budget est aussi touché par les restrictions budgétaires annoncées en mars par le gouvernement, le cabinet de Sarah el-Haïry assure que les annulations de crédit n'auront pas d'impact sur le nombre de jeunes engagés en 2024.

L'an dernier, plus de 145 000 jeunes ont choisi cette voie, et en 2024 le nombre devrait être identique, services civiques verts inclus. "Il ne s'agit pas de verdir les missions de service civique actuelles, mais bien de proposer de nouvelles missions", précise l'entourage de Christophe Béchu.

Ce dispositif, présenté comme une annonce du Premier ministre en janvier, avait en réalité été lancé par Elisabeth Borne : l'ancienne locataire de Matignon avait proposé, en novembre 2023, de former 10 000 jeunes d'ici à 2030 dans le cadre d'une "service civique jeunes et nature".