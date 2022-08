Sobriété énergétique : 5 éco-gestes simples à mettre en place au quotidien

Il est possible de réduire sa consommation (et sa facture) d’électricité avec des gestes simples. Par exemple, appuyez sur le bouton off d'un appareil et ne le laissez plus en veille. Car cette consommation cachée d'énergie constituerait près de 11% de la facture énergétique d’un ménage. L’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a évalué ce gaspillage énergétique à environ 85 euros par an pour votre foyer.