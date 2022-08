Sobriété énergétique : chez nos voisins aussi, on commence à agir

Le gouvernement espagnol a adopté début août une mesure visant à fixer des limites pour la climatisation et le chauffage dans les commerces, les lieux culturels et de transports. Une réaction au récent plan de l'Union européenne pour limiter les importations de gaz en provenance de Russie, et qui vise à éviter de potentielles pénuries. "Le chauffage devra être maintenu à 19°C maximum en hiver, et à 27°C minimum en été" dans tous les lieux cités plus haut, a affirmé la ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera.

Côté allemand, des décisions similaires ont été annoncées : outre-Rhin, le chauffage sera également limité à 19°C au sein des bâtiments publics au cours de l'hiver prochain, une annonce formulée mi-août par le ministre de l'Économie (à qui revient aussi la Protection du climat). Seuls les "hôpitaux et institutions sociales" seront exemptés, ont indiqué les autorités. Notons par ailleurs que les monuments et bâtiments historiques ne sont plus éclairés une fois la nuit tombée, avec pour objectif là aussi de diminuer la consommation énergétique, et donc les besoins qui y sont associés. Le média belge l'Écho souligne que l'Autriche voisine n'est pas en reste, puisque sa capitale Vienne va réduire l'intensité de l'éclairage public la nuit. Des restrictions seront par ailleurs mises en place pour les illuminations de Noël, réputées énergivores.