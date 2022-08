Sobriété énergétique : Clément Beaune veut réguler les vols en jet privé

Clément Beaune compte aborder le dossier dès la rentrée, lors des discussions sur le plan sobriété, confirmé par Emmanuel Macron le 14 juillet. Le ministre des Transports souhaite également le mettre sur la table en octobre, lors de la prochaine réunion réunissant les ministres des Transports européen. Selon lui, "le plus efficace est d'agir au niveau européen pour avoir les mêmes règles et plus d'impact".