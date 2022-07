Les commerces climatisés qui laissent les portes ouvertes mis à l'amende à Bourg-en-Bresse

Cette mesure entrera en vigueur ce lundi 18 juillet et toute infraction, relevée par la police municipale, sera passible d'une amende de 38 euros, a précisé à l'AFP la mairie.

"Le plus souvent, ce sont les grandes enseignes qui donnent ce type de consignes à leur réseau et à leurs franchisés. Or, le contexte nous oblige collectivement à être de plus en plus attentifs à notre consommation d'énergie" et "la période inflationniste que nous connaissons depuis le début de la guerre en Ukraine nous enjoint à plus de responsabilités et de sobriété énergétique", poursuit la mairie.

Cette dernière avait déjà rappelé à l'ordre par courrier cet hiver des commerçants qui laissaient leurs portes ouvertes avec le chauffage en fonctionnement.