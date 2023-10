Sobriété énergétique : qui devra faire des efforts cet hiver ?

Comme l'an dernier, les particuliers sont invités à respecter les 19 degrés maximum chez eux pendant l'hiver. Selon RTE, l'entreprise qui pilote le réseau électrique, nombre d'entre eux ignorent la température réelle de leurs maisons et appartements. 50% des personnes interrogées disent respecter la consigne. Il faudra donc gravir une marche.

Pour aller plus vite, le gouvernement va déployer des aides pour l'achat de thermostats programmables, des appareils qui coûtent entre 650 et 1000 euros mais qui permettent de réduire la consommation de 15%. L'achat et l'installation de ce type de dispositif sera aidé jusqu'à 80% (en fonction des modèles) et sans condition d'accès. Les enseignes de bricolage vont proposer des offres clés en main. Ce dispositif sera obligatoire dans les logements et les bureaux à partir du 1er janvier 2027.

Par ailleurs, l'application Ecowatt, présentée comme la météo de l'électricité, qui permettait jusqu'ici d'informer les Français sur l'état du système électrique (vert, orange ou rouge), va être améliorée. Objectif : planifier sa consommation (lave-linge, recharge de véhicule) durant les heures les plus favorables.

Enfin, il faudra aller plus loin sur la baisse de consommation de carburants, car si la baisse globale d'énergie a été de 12%, elle n'a été que de 2% pour l'essence, le diesel, etc. Parmi les mesures contraignantes, le malus sur les véhicules les plus émetteurs de CO2 et les plus lourds sera renforcé dès 2024.