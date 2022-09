Supprimer ses mails est-il réellement un geste écolo ?

Supprimer ses mails, ses spams dans le cas présent, consommerait donc énormément. Et in fine, ne serait pas un geste écolo à adopter. Si cet acte émet plus que le simple fait de stocker ses messages, il ne représente quasiment rien dans le cycle de vie d’un mail, qui est divisé en plusieurs étapes. Son écriture bien sûr, son envoi avec le transport de données, sa lecture puis son stockage. Les activités les plus polluantes sont d’abord le temps passé d’écriture et de lecture, puis le transit des données et enfin, le stockage, d’après Frédéric Bordage, fondateur de GREEN IT, groupe d’experts indépendants sur le numérique.

"L’idée de supprimer ses mails est une bonne idée, mais elle ne sert pas à grand-chose", résume le spécialiste en sobriété numérique, d'après qui l’injonction s'apparente à de "l’écologie punitive" et, surtout, ne serait "pas efficace". Il serait préférable de traiter le problème de la pollution numérique à la racine et de tout simplement envoyer moins de mails, et surtout moins envoyer de fichiers lourds en pièce jointe, tels que des vidéos ou des photos.