Sommet de l'Amazonie au Brésil : le poumon de la Terre sur le point de se transformer en savane ?

Aussi appelé "point de bascule", ce terme désigne le seuil au-delà duquel le climat passe d'un état stable à un autre état stable. Or, la plus grande forêt tropicale au monde pourrait s'assécher au point de laisser place à un écosystème similaire à celui d'une savane. Dans certaines zones, cette transformation a même déjà commencé, le climat humide laissant la place à un climat bien plus sec. Une transformation liée au changement climatique, les épisodes de sécheresse et d'incendie répétés impactant la possibilité pour la forêt de se régénérer. Selon le dernier rapport du Giec, une transformation irrémédiable de la forêt amazonienne en savane pourrait être enclenchée vers 2050.

Mais d'autres modélisations montrent même que cela pourrait arriver bien plus tôt, du fait de la déforestation. À partir de l'analyse de 25 ans de données satellitaires, une étude publiée en mars 2022 dans Nature Climate Change montrait que les deux phénomènes combinés - changement climatique et déforestation - avaient contribué à faire perdre à la surface amazonienne depuis les années 2000 plus de 75% de ses capacités en résilience. "Si on perd trop de résilience, le dépérissement pourrait devenir inévitable. Mais ça ne sera évident qu'une fois passé l'événement qui fera basculer le système", analyse Niklas Boers, professeur à l'Institut de recherche sur l'impact climatique de Potsdam et co-auteur de cette étude.