Sommet sur le Climat : une quarantaine de chefs d'États à Paris pour renforcer l'aide aux pays en développement

Financer la transition écologique et l'urgence climatique. C'est dans ce but qu'une quarantaine de chefs d'État ou de gouvernement se réunissent ce jeudi 22 juin à Paris. Un nouveau sommet qui doit permettre de débloquer la refonte du système économique mondial. Les pays en développement jugent l'accès aux aides internationales trop difficiles, alors que leurs besoins sont immenses pour affronter canicules, sécheresses et inondations, mais aussi pour sortir de la pauvreté tout en s'affranchissant des énergies fossiles et en préservant la nature.