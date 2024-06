Le film "Sous la Seine", mettant en scène un requin mangeur d'hommes à Paris, est sorti sur Netflix le 5 juin dernier. Le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) profite de l'occasion pour tenter de casser les stéréotypes du grand public sur cette espèce menacée.

"Ce n'est que sur vos écrans qu'ils nagent dans la Seine à Paris et qu'ils dévorent des gens comme s'ils engloutissaient des frites baignées dans du ketchup". Dans un communiqué, l'IFAW dénonce la façon dont est mis en scène le requin dans le nouveau film Sous la Seine, en tête des visionnages mondiaux sur la plateforme depuis sa mise en ligne. Selon le Fonds, le long métrage joue avec les clichés sur cette espèce, qui serait agressive et mangeuse d'hommes.

Dans les années 1970, le film Les Dents de la Mer ne donnait déjà pas une image flatteuse des squales. Cinquante ans plus tard, le nouveau long-métrage de Netflix semble présenter ces animaux de la même manière… comme les méchants de l'histoire.

Sensibiliser le grand public

Même s'il essaye de montrer le requin comme une victime de l'humanité, le film ne plaît pas à l'IFAW qui s'efforce de réduire les dommages causés par leur image désastreuse. "Ils présentent les requins comme un prédateur menaçant, alors qu'en réalité, c'est nous qui les chassons jusqu'à l'extinction", déplore le Fonds international pour la protection des animaux dans un communiqué.

La sortie de Sous la Seine, le 5 juin, est la parfaite occasion pour les organisations de protection de la nature et des espèces sauvages de sensibiliser le grand public à cette espèce menacée d'extinction. Leurs campagnes sont fondées sur des rapports et des approches scientifiques qui visent à assurer "la coexistence harmonieuse des hommes et des animaux". "Les requins jouent un rôle essentiel dans la santé des océans, l'équilibre de la chaîne alimentaire et la diversité des espèces", rappelle le Fonds. "Si nous ne prenons pas des mesures urgentes, c'est Paris qui pourrait se retrouver sous l'eau à l'avenir", alerte l'IFAW.

Il existe plus de 1000 espèces de requins et de raies, dont plus de 50% sont menacées ou quasi menacées d’extinction, souligne l'IAFW. Plus de 100 millions de requins sont tués chaque année dans les pêcheries commerciales, soit environ le double de ce qui est estimé comme durable par les scientifiques.