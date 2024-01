Sports d'hiver : les skieurs déposent des "polluants éternels" sur les sommets alpins

Une étude alerte sur la présence de polluants éternels sur les pistes des Alpes. La faute au fart utilisé pour entretenir la semelle des skis. Certaines substances per et polyfluoroalkylées (PFAS) sont associées à des cancers, des maladies thyroïdiennes et des problèmes de fertilité.

Les polluants éternels contaminent même les sommets alpins. Une étude menée par l'Institut James Hutton d'Aberdeen et l'Université de Graz en Autriche a mis en lumière la présence de ces substances néfastes pour l'environnement et la santé dans plusieurs stations de ski des Alpes autrichiennes. Relayés par The Guardian, les résultats montrent la présence de 14 sortes différentes de substances per et polyfluoroalkylées (PFAS) dans la neige de ces sites.

Surnommés "polluants éternels", ces produits chimiques fabriqués par l'homme peuvent mettre des centaines années à se décomposer dans l'environnement. Ils sont largement utilisés dans les processus industriels, les mousses anti-incendie et les produits de grande consommation. Ils sont également régulièrement pointés du doigt pour leurs effets néfastes sur la santé et sont notamment associés à des cancers, des maladies thyroïdiennes, des problèmes de fertilité ou encore des défauts de développement chez le fœtus.

Le risque d'une contamination des nappes phréatiques

Selon l'étude publiée jeudi 25 janvier, les quantités de PFAS retrouvées dans les stations de ski sont bien plus importantes que dans les sites où les sports d'hiver ne sont pas pratiqués. En cause : le fart utilisé pour entretenir les semelles des skis et autres snowboards. "Ces produits chimiques sont appelés polluants éternels parce qu'il leur faudra des centaines d'années pour se dégrader. Ils pourraient donc s'accumuler ou se répandre dans l'environnement, y compris dans les nappes phréatiques, ce qui est un important sujet de préoccupation", a pointé Viktoria Müller, auteure principale de l'étude. En effet, en fondant, la neige contaminée pourrait s'infiltrer dans les sols et atteindre les nappes souterraines.

L'Autriche n'est pas le seul pays concerné. En Suisse, plus de 300 sites utilisés pour les sports d'hiver enregistrent des contaminations importantes aux PFAS. Ces dernières années, des mesures ont été prises pour limiter cette contamination. Les Fédérations internationales de ski et de biathlon ont ainsi interdit l'utilisation du fluor dans les farts pour la préparation des skis de leurs athlètes. Les PFAS, utilisés depuis les années 1940, sont devenus si répandus dans l'environnement qu'ils ont été retrouvés dans l'eau potable en Angleterre ou dans la mer aux Pays-Bas.