Stocamine : feu vert pour le stockage "illimité" de plus de 40.000 tonnes de déchets dangereux

Le stockage de ces éléments composés d'amiante, de mercure ou d'arsenic dans l'ancienne mine de potasse de Wittelsheim avait initialement été présenté comme "réversible" et autorisé en 1997 pour une durée de 30 ans. Mais face à la difficulté d'évacuer ces produits toxiques, les autorités ont décidé d'enfouir définitivement ces déchets dangereux (dits de classe 1) et hautement toxiques (de classe 0) sous l'ancienne mine. Un projet suspendu depuis à deux reprises par la justice administrative après des recours d'Alsace Nature et de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA).

"L'État s'entête à vouloir laisser les déchets de StocaMine en héritage aux générations futures", a dénoncé dans un communiqué l'association écologiste Alsace Nature. Outre "l'indécence (...) qui consiste à renvoyer à nos successeurs le soin de dépolluer la plus grande nappe phréatique d'Europe, le ministre (de la Transition écologique) Christophe Béchu fait preuve d'un mépris jusqu'alors non atteint vis-à-vis des citoyens", poursuit l'association écologiste. Au printemps dernier, une enquête publique avait en effet recueilli 98% d'avis défavorables au confinement des déchets. Les trois concertations préalables, en 2010-2011, 2013-2014 et 2016, avaient également recueilli des avis majoritairement défavorables.