Les glaciers suisses ont bénéficié d'importantes chutes de neige cet hiver. La météo a même été "une bénédiction" pour ces glaciers, selon le responsable suisse des relevés glaciologiques. Un été frais pourrait aussi permettre aux glaciers de gagner un peu de glace.

Une nouvelle rassurante pour les glaciers suisses. Ces chefs-d'œuvre de la nature, très impactés par le changement climatique, ont bénéficié d'importantes chutes de neige cet hiver, permettant ainsi une amélioration de la situation par rapport aux années précédentes, a indiqué vendredi 21 juin Matthias Huss, responsable du réseau des relevés glaciologiques suissed (Glamos).

"Au solstice d'été, l'état des glaciers suisses est meilleur que ces dernières années", a-t-il écrit sur son compte X.

"Les pertes seront limitées"

Matthias Huss a toutefois tempéré les choses. "Est-ce que cela suffira pour que les glaciers progressent ? Probablement pas", a-t-il affirmé, avant de souligner que "les pertes seront limitées". "Un été frais pourrait même se traduire par un léger gain" de glace, a aussi fait savoir le responsable.

Début juin, Matthias Huss avait souligné sur X que la météo avait été, cette année, une "bénédiction" pour les glaciers suisses. "Leur état par rapport à la référence début juin s'est encore amélioré et est nettement supérieur à la moyenne dans toutes les régions", a-t-il également ajouté.

31% de neige en plus

Dans un rapport publié fin mai, Glamos avait fait état d'un enneigement nettement supérieur à la moyenne sur les glaciers de toutes les régions de Suisse, "avec des épaisseurs de neige moyennes de 3 à 6 mètres". Selon les relevés de Glamos réalisés sur 14 glaciers suisses, extrapolés à l'ensemble des 1400 glaciers du pays alpin, il y avait fin avril environ 31% de neige en plus que la moyenne des années 2010 à 2020. "L'une des meilleures saisons hivernales de tous les temps pour les glaciers suisses", s'est réjoui Glamos.

Les glaciers suisses ont fondu autant au cours des années 2022 et 2023 qu'entre 1960 et 1990, sous l'effet de conditions météorologiques extrêmes exacerbées par le dérèglement climatique. Le peu de neige en hiver et des températures très élevées en été, ont coûté 10% de leur volume aux glaciers entre 2022 et 2023, a constaté le groupe d'experts chargés d'étudier la cryosphère au sein de l'Académie suisse des sciences naturelles. Après la perte record de 6% en 2022, ils avaient encore fondu de 4% en 2023. Il s'agissait alors du deuxième recul le plus important depuis le début des mesures.