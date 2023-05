Suppression des vols intérieurs courts : une mesure qui ne concerne qu'un seul aéroport ?

Résultat, quatre ans plus tard, l'interdiction ne concerne in fine que trois liaisons aériennes. À savoir celles "entre Nantes, Bordeaux, Lyon et Paris-Orly, dans la mesure où un service ferroviaire permet de réaliser le trajet en moins de 2h30", selon le communiqué du ministère des Transports. La mesure exclut d’autres vols courts, qui auraient dû être concernés si l’on s’en tient à la promesse de départ. C’est le cas des lignes reliant Paris-Charles de Gaulle à Rennes, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, ou la liaison entre Marseille et Lyon.

Comment expliquer que seules trois lignes - sur les 22 de départ - soient aujourd'hui concernées ? En décembre 2022, la Direction de l'information légale et administrative, dépendante de Matignon, a justifié ces exceptions. Selon elle, les liaisons ferroviaires Paris-CDG- Rennes, Paris-CDG-Lyon et Marseille-Lyon"ne permettent pas d’accéder suffisamment tôt le matin à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle (ou de Lyon Saint Exupéry dans le cas de la ligne Lyon-Marseille), ou d’en partir suffisamment tard le soir". Les lignes Paris-CDG-Bordeaux et Paris-CDG-Nantes sont conservées "du fait d’un temps de trajet ferroviaire supérieur à 2 heures 30 pour rejoindre la gare de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle".