Surdimensionnées et pas adaptées, 15 méga-bassines en Poitou-Charente retoquées par la justice

Cette décision d'un tribunal administratif est un petit séisme dans cette région, où les méga-bassines sont au cœur de la contestation. En avril, la justice a approuvé la construction de 16 retenues dans la région, comme celle de l'emblématique retenue de Sainte-Soline, dont les manifestations pour s'opposer au chantier avaient donné lieu à de violents affrontements entre opposants et forces de l'ordre.

Alors que les agriculteurs réclament la création de ces retenues d'eau pour sauver leurs cultures face à des sécheresses de plus en plus longues et de plus en plus nombreuses, en raisons du changement climatique dû aux activités humaines, les opposants estiment qu'elles ne font qu'aggraver l'assèchement des sols. Dans son rapport consacré à la gestion de l'eau, le Giec, le groupe des experts du climat de l'ONU, souligne, lui, que ces "réservoirs sont coûteux, ont des impacts environnementaux négatifs et ne seront pas suffisants partout au-delà de certains niveaux de réchauffement climatique". Parmi les reproches faits à ces méga-bassines, leur possible effet néfaste sur les nappes phréatiques, puisqu'elles pompent directement de l'eau dans les eaux souterraines pour la stocker en surface, et les déperditions d'eau qu'elles engendrent avec l'évaporation.