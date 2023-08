Surpêche, réchauffement des eaux, courants... Comment expliquer les "invasions" de méduses sur les côtes françaises ?

Le réchauffement de l'eau serait l'un des facteurs en cause. En effet, plus la température de la mer est élevée, plus elle contient de planctons dont se nourrissent principalement les méduses. Dans ce contexte, ces dernières migrent vers des zones qui étaient jusque-là préservées et s'y reproduisent plus rapidement du fait d'un développement accéléré des larves. Or, selon le site de l'Agence européenne pour l'environnement, en Europe, "toutes les mers se sont considérablement réchauffées depuis 1870 et plus particulièrement depuis la fin des années 1970, les dernières années ayant été parmi les plus chaudes jamais enregistrées".

Concernant la mer Méditerranée, la hausse pourrait atteindre 1,1°C à 3,4°C d'ici 2100. "Il y a des espèces qui vont profiter de ce changement par effet d'aubaine. Les méduses sont des organismes qui vont bénéficier d'un océan plus chaud, elles vont devenir plus nombreuses", relève Roland Séférian, climatologue au Centre national de recherches météorologiques (CNRM) à Toulouse. Et d'ajouter : "Peut-être que l'océan du futur, c'est un océan plein de méduses".

"Il y a encore quelques années, on considérait qu’une année sur quatre était une année à méduses. Maintenant, c’est pratiquement le cas tous les ans," abonde Erwan Duhamel, chercheur en halieutique et coresponsable de la campagne Pelgas, cité dans un communiqué.