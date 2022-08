Surpris en train de laver son commerce en pleine sécheresse, un élu d'Épinal démissionne

Benoît Jourdain, opposant politique de longue date d’Hervé Poirat, et élu à la communauté d'agglomération d'Épinal, a reposté la vidéo sur ses réseaux sociaux pour le critiquer. "Pénurie d’eau ? Arrêté préfectoral ? Interdiction d’arroser ? Interdiction de travailler pour les professionnels du lavage de voiture et de façade ? La solution ? Devenez dépositaire de l’autorité publique (un poste d’adjoint au maire suffira). Assurez vos arrières en grattant la main d’un parent d’une personne de confiance (par exemple au Parquet). Un coup de Karcher et le tour est joué", a-t-il déclaré sur son compte Facebook.