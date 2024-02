Suspension du "leasing social" : mais pourquoi ce dispositif a-t-il été victime de son succès ?

L'Élysée a annoncé ce lundi la fin du dispositif du "leasing social", lancé le 1ᵉʳ janvier dernier, pour l'année 2024. Ce système permet aux moins aisés de pouvoir accéder à une voiture électrique pour une centaine d'euros par mois. Avec plus de 50.000 demandes, cette proposition a connu un succès inattendu.

Le "leasing social" plébiscité par les Français. Avec plus de 50.000 demandes formulées depuis le 1ᵉʳ janvier, ce dispositif, lancé au début de l'année par le gouvernement, a rencontré un succès d'ampleur. Résultat ? L'Élysée a annoncé la fin de ce système pour l'édition 2024 ce lundi. "Avec cette première vague, nous avons atteint nos objectifs et même dépassé toutes nos attentes", s'est félicité auprès de l'AFP un conseiller du chef de l'État. Comment expliquer cette suspension précipitée de ce système ? TF1info vous explique.

Un attrait massif des Français

La mise en place du "leasing social" était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle. Le principe ? Permettre aux foyers les moins aisés l'accès à une voiture électrique, en l'échange du paiement d'une centaine d'euros par mois. Le président de la République défendait en décembre cette mesure comme un symbole de "l'écologie à la française". L'État finance chaque location à hauteur de 13.000 euros maximum. Les constructeurs font aussi un effort sur le montant des mensualités.

Mais, au lancement de ce projet, l'exécutif avait prévu de financer seulement un quota de 20.000 à 25.000 véhicules sur l'année 2024. Une limite bien inférieure à la demande réelle aujourd'hui. Conséquence : l'arrêt du dispositif pour 2024, avant un retour et une montée en puissance prévus dès l'an prochain. En attendant, l'État devrait bien participer au financement des 50.000 véhicules électriques demandés à ce jour via le "leasing social", malgré une dépense supplémentaire dans son budget estimée à 400 millions d'euros. "On le fera", a ainsi promis dimanche sur France 3 le ministre délégué à l'Industrie, Roland Lescure.

Des constructeurs automobiles pas encore prêts

Si le ministre a promis la mise en œuvre de ces locations, il a aussi mis en garde sur la "cadence" à trouver pour assurer ces livraisons. Seuls les véhicules construits en France ou en Europe sont aujourd'hui éligibles à ce dispositif. Or, "aujourd'hui, il y a une grande demande et on n'a pas encore assez de produits fabriqués en France", a poursuivi Roland Lescure. Le responsable a rappelé que l'objectif du gouvernement n'était pas d'ouvrir le projet aux véhicules fabriqués en Chine, premier exportateur mondial du pays.

"Cela veut dire qu'il faut que les constructeurs français accélèrent (...) ou s'engagent à le faire", enjoint Roland Lescure. Parmi les modèles soutenus, seuls les plus gros sont produits en France, comme la Renault Mégane ou l’Opel Mokka. Le groupe Stellantis, qui produit les véhicules Peugeot et Citroën, martèle qu’il est impossible de construire une voiture d’entrée de gamme en France. Skoda, Nissan ou Hyundai ont également lancé des offres dans le cadre de ce "leasing social", mais seulement courant janvier. Le groupe Volkswagen France a indiqué lundi que de nombreux dossiers avaient été "reçus et acceptés", mais a déploré le fait "d’être arrivé plus tard que les Français dans le dispositif".

Mi-janvier, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, avait indiqué que 90.000 personnes s'étaient pré-inscrites sur la plateforme de pré-réservation d'un véhicule via le leasing social – preuve de l'engouement pour le projet, selon le gouvernement. Les premières livraisons de voitures réservées grâce à ce système ont été livrées il y a quelques semaines.