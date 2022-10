Tableaux aspergés par des activistes écologistes : le gouvernement appelle les musées à "redoubler de vigilance"

Dimanche, deux militants écologistes ont jeté de la purée sur "Les Meules" de Claude Monet au musée Barberini de Potsdam, en Allemagne, sans dommage puisque le tableau était protégé par une vitre. Tous deux entendaient ainsi protester contre l'inaction en faveur de la protection de la planète et du vivant. "S'il faut un tableau - sur lequel on a jeté de la purée ou de la soupe à la tomate - pour faire que la société se souvienne que la course aux énergies fossiles nous tue tous : Alors nous allons vous donner de la purée sur un tableau !", ont revendiqué les activistes environnementaux du mouvement "Last Generation", en diffusant une vidéo de l'acte.

Après leur geste, ils ont pris la même pose - à genoux, dos à l'œuvre, une main collée au mur - que deux activistes du mouvement "Just Stop Oil", qui réclame l'arrêt de l'exploitation des hydrocarbures au Royaume-Uni. Les deux jeunes militants avaient lancé de la soupe à la tomate le 14 octobre sur les "Tournesols" de Van Gogh à la National Gallery de Londres, tableau lui aussi protégé par une vitre. Fin mai, "La Joconde" avait déjà été entartée au musée du Louvre. Un geste sans conséquence puisqu'elle aussi était placée depuis 2005 derrière un verre blindé. "Pensez à la planète", avait aussi lancé l'auteur de cet acte, avant d'être placé à l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police.