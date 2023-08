TÉMOIGNAGE - Incendie à Portbou : "Une impression de fin du monde"

Plus de 4000 personnes ont été privées d'électricité dans la nuit, selon la Protection civile catalane. À Colera, l'électricité et l'eau ont été rétablies dans la journée, mais le village restait confiné en fin d'après-midi. Elisabeth Richard compte y retourner dès que ce sera possible : "On est solidaire de ce petit coin. Et dès qu'on rentre, on veut voir le personnel de la mairie et les pompiers pour les remercier."