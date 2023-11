Tempêtes et inondations en France : oiseaux, poissons... les animaux également touchés

Conséquences directes du passage de la tempête Ciaran quelques jours auparavant, les crues et inondations qui frappent le Pas-de-Calais depuis le début de semaine ne sont pas non plus sans conséquence sur la faune locale. Ces phénomènes sont en effet réputés impacter, voire détruire, les habitats de la faune terrestre et piéger les poissons. "Ces inondations créent des perturbations évidentes sur le vivant, des déplacements massifs de faune", expliquait à Sciences et Avenir, en 2016, dans la foulée d'inondations en Seine-et-Marne, le biologiste Gilles Bœuf, spécialiste de la biodiversité et ancien conseiller de Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement.

"J'ai vu dans les Pyrénées, lors de fortes crues, des truites en plein champ, à plus de trente mètres du cours d'eau. De plus, beaucoup de petites espèces de poissons qui ne sont pas les nageurs les plus performants, sont emmenés vers l'aval, avec le flux d'eau important. Ils vont se retrouver quelquefois très loin des territoires desquels ils sont partis", illustrait-il encore à l'époque au sujet des crues d'ampleur. Et de détailler : "Ceux qui nagent très bien, comme les salmonidés, les truites, peuvent revenir assez vite. Par contre, ceux qui ne sont pas des nageurs fantastiques, comme les carpes, les cyprins, etc, auront du mal à revenir dans la zone initiale. Or dès qu'on est dans une zone qu'on ne connaît pas, le danger augmente, on est plus exposé aux prédateurs".