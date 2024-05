La migration de serpents venimeux, l'un des nombreux effets du dérèglement climatique

C'est aussi l'un des effets du changement climatique : les scientifiques prévoient des migrations de certaines espèces de serpents. Des pays comme le Niger, la Namibie, la Chine, le Népal et le Myanmar pourraient ainsi connaitre une augmentation de leur nombre de reptiles venimeux.

Ceux qui souffrent d’ophiophobie, la phobie des serpents, ne risquent pas de trouver cette nouvelle réjouissante. Selon une étude de The Lancet Planetary Health, le dérèglement climatique pourrait provoquer d'importants effets sur les populations de reptiles dans le monde. Selon les chercheurs, un large nombre d'espèces devrait diminuer en fonction de leur zone d'habitat géographique. "Nos résultats suggèrent que des pertes substantielles de zones potentiellement propices à la survie de la plupart des espèces de serpents venimeux se produiront d'ici à 2070", expliquent les scientifiques.

Paradoxalement, l'étude souligne que certaines espèces adeptes des terrains arides, telle que la vipère du Gabon d'Afrique de l'Ouest, augmenteront jusqu'à 250 %. Cependant, une inquiétude majeure réside dans la probabilité non négligeable d'une migration à grande échelle d’espèces de serpents venimeux vers de nouvelles régions et des pays non préparés. "Des pays comme le Niger, la Namibie, la Chine, le Népal et le Myanmar pourraient potentiellement acquérir plusieurs espèces de serpents venimeux des pays voisins" assure l'étude du Lancet.

En janvier 2024, L'OMS rappelait que chaque année, près de 5 millions de personnes dans le monde sont mordues par des serpents. Parmi elles, entre 94.000 et 125.000 personnes décèdent des complications liées à l’envenimation. Ces statistiques risquent bien d'augmenter dans le futur au rythme du changement climatique