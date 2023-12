Tortue verte, saumon et mahogany grandes feuilles : la nouvelle liste rouge des espèces menacées dévoilée par l'UICN

En pleine COP28, l'Union internationale pour la conservation de la nature a dévoilé le nouvel inventaire mondial des espèces menacées. Une liste qui met en lumière les conséquences du changement climatique sur la biodiversité. Mais qui apporte aussi de bonnes nouvelles avec deux espèces d'antilopes qui ont vu leur situation s'améliorer grâce aux efforts de conservation.

C'est un inventaire particulièrement important qui est mise à jour chaque année. En pleine COP28 aux Émirats arabes unis, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a publié une mise à jour de sa liste rouge des espèces menacées. Une actualisation qui prend en compte la toute première évaluation mondiale pour les poissons d'eau douce - dont 25% des espèces évaluées courent aujourd'hui un risque d'extinction - et qui souligne l'impact de l'exploitation forestière et du commerce illégale sur la sauvegarde de la flore mondiale. Elle met également en lumière le rôle du changement climatique dû aux activités humaines dans la préservation des espèces, qui représente l'une des principales menaces pour de nombreuses espèces d'animaux et de plantes.

"Les changements climatiques menacent la diversité de la vie sur notre planète et affaiblissent la capacité de la nature à répondre aux besoins humains fondamentaux", a prévenu Grethel Aguilar, directrice générale de l'UICN dans un communiqué. "Cette mise à jour de la Liste rouge de l'UICN met en évidence les liens étroits entre les crises du climat et de la biodiversité, qui doivent être abordées conjointement. Le déclin des espèces est un exemple des ravages causés par les changements climatiques, auxquels nous avons le pouvoir de mettre un terme avec des mesures urgentes et ambitieuses pour maintenir le réchauffement en dessous de 1,5°C".

Alerte sur les poissons d'eau douce

Désormais, la liste rouge de l'UICN compte 157.190 espèces dont 44.016 menacées d'extinction à l'échelle mondiale. Parmi les espèces les plus menacées par le changement climatique : les poissons d'eau douce, dont 17% sont directement touchés par la baisse des niveaux d'eau douce, la hausse du niveau de l'océan ou les perturbations des saisons. "Par exemple, le voleur du lac Turkana à grandes dents (Brycinus ferox) - une espèce économiquement importante au Kenya - est passé de la catégorie 'préoccupation mineure' à la catégorie 'vulnérable' en raison de la surpêche, de la dégradation de son habitat due au changement climatique et des barrages qui réduisent l'eau douce qui pénètre dans le lac", pointe l'UICN.

Le voleur du lac Turkana à grandes dents (Brycinus ferox) - une espèce économiquement importante au Kenya - est passé de la catégorie 'préoccupation mineure' à la catégorie 'vulnérable' - © Michel Roggo_roggo.ch

Autre modification apportée, celle pour le saumon atlantique, jusqu'à présent classé dans la catégorie "préoccupation mineure" qui est désormais considéré comme "quasi menacé". Entre 2006 et 2020, sa population a baissé de 23%, en raison notamment du changement climatique qui "affecte toutes les étapes de son cycle de vie, en influençant le développement des jeunes saumons, en réduisant la disponibilité des proies et en permettant aux espèces exotiques envahissantes d'étendre leur aire de répartition". Les activités humaines, telles que la pêche et les barrages, sont également en cause.

Les tortues en difficulté et du mieux pour les gazelles

Dans la nouvelle liste, les tortues vertes du centre sud et de l'est de l'océan Pacifique sont respectivement classées "en danger" et "vulnérables" là aussi en raison des conséquences du changement climatique ou des captures accidentelles pendant la pêche. Du côté des plantes, le mahogany grandes feuilles, aussi connu sous le nom de bois d'acajou, utilisé pour fabriquer des meubles, des éléments décoratifs ou des instruments de musique, passe de "vulnérable" à "en danger". Sa population en Amérique centrale et latine a diminué d'au moins 60% ces 180 dernières années, précise l'UICN, conséquence des modes de culture non durables ou de la croissance urbaine et de celle des terres agricoles grignotant les forêts tropicales.

Parmi ces mauvaises nouvelles, la liste mise à jour offre aussi une lueur d'espoir pour deux espèces d'antilopes qui étaient au bord de l'extinction. L'oryx algazelle est désormais classé "en danger" grâce aux efforts faits pour sa conservation et sa réintroduction au Tchad, à la suite de son extinction à l'état sauvage vers la fin des années 1990, se réjouit l'UICN, ajoutant toutefois que sa survie "dépend d'une protection continue contre le braconnage". Les antilopes saïgas, principalement présentes au Kazakhstan, ne sont plus "en danger critique" mais considérées comme "quasi menacées", leur population dans ce pays d'Asie centrale ayant augmenté de 1100% entre 2015 et 2022.

L'oryx algazelle est désormais classée "en danger" grâce aux efforts faits pour sa conservation par sa réintroduction au Tchad - © Brent Huffman_UltimateUngulate

Les antilopes saïgas, principalement présentes au Kazakhstan, ne sont plus "en danger critique" mais considérées comme "quasi menacées". - Getty Images

"L’oryx algazelle est le quatrième grand mammifère à avoir été réintroduit avec succès dans la nature au cours des 100 dernières années. La réussite de ce projet et la récupération spectaculaire des populations de saïga sont le résultat d’une vision stratégique, d’un engagement et d’investissements gouvernementaux solides, du soutien technique d’organisations non gouvernementales et d’experts scientifiques, et d’une collaboration avec les communautés locale", s'est félicité dans le communiqué David Mallon, coprésident du groupe de spécialistes des antilopes de la CSE-UICN.