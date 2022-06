Toujours plus de loups gris en France

"La population lupine était bien sous-estimée", a immédiatement réagi la Fédération nationale ovine (FNO), qui a remis en cause, comme d'autres jusqu'à l'ancien ministre de l'Agriculture Julien Denormandie, la méthode scientifique de l'OFB. Des syndicats agricoles (FNSEA,/JA/FNO/FNB/Chambres d'agriculture) et la Fédération nationale des chasseurs (FNC) parlent d'un "comptage défectueux" et accusent l'OFB de ne pas avoir traité tous les indices de présence.

"Tous les indices transmis ont été analysés et pris en compte, mais les analyses génétiques sont faites avec un an de décalage" car elles nécessitent un temps de traitement plus long, répond Loïc Obled. Le loup gris est protégé dans l'Union européenne en vertu de la Convention de Berne de 1979. Mais des tirs sont prévus à titre dérogatoire, en dernier recours, pour protéger les troupeaux. Le nombre maximal d'individus pouvant être tués en 2022 s'élèvera à 174 individus, contre 118 initialement, avec un plafond maximal de 19% de la population. 29 loups ont déjà été "décomptés" cette année, selon le préfet.