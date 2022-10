Paris : la mairie renonce à des constructions controversées au pied de la Tour Eiffel

Elle a donc également décidé d'abandonner quatre constructions prévues. "Je vous annonce que nous annulons purement et simplement tout projet de construction au pied de la tour Eiffel, tout en maintenant le projet paysager. Nous allons mettre en œuvre 95% du projet ONE, c'est-à-dire une continuité paysagère du Trocadéro au Champ-de-Mars, fidèle au dessin d'origine, respectueuse du patrimoine, avec moins de voitures et plus de nature", a déclaré Emmanuel Grégoire au JDD. "La philosophie d'ensemble reste la même", a insisté le premier adjoint chargé de l'urbanisme.

Face au manque d’engouement concernant le projet et aux critiques répétées des opposants, Emmanuel Grégoire a confirmé que la mairie se devait de faire quelques concessions : "Nous ne cédons pas à la pression, nous souhaitons juste que notre projet ne soit pas parasité par des polémiques annexes. Disons que nous corrigeons les points irritants", a-t-il ajouté, en précisant que le budget du projet baisserait en conséquence de 107 à 100 millions d'euros.