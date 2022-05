Toutes les rivières sont-elles polluées au glyphosate, comme l'explique Jean-Luc Mélenchon ?

"En l'absence d'une uniformisation des méthodes et des listes de substances recherchées, les comparaisons entre les différents départements sont [... ] à considérer de manière indicative", prévient l'association, dont les travaux permettent toutefois d'observer de fortes disparités territoriales. Si du glyphosate est retrouvé via la quasi-totalité des prélèvements effectués dans certains départements, il est constaté de façon plus épisodique ailleurs sur le territoire. Soulignons que près de "trois millions de résultats d’analyses des eaux superficielles" ont été étudiés pour réaliser ces travaux, ce qui permet de juger de leur solidité.

Si la présence du glyphosate n'est pas généralisée, comme le laisse entendre Jean-Luc Mélenchon, les représentants de Générations Futures ont toutefois lancé un signal d'alarme. "En moyenne, chaque département est pollué par 41 pesticides perturbateurs endocriniens. On peut redouter un effet cocktail", expliquaient-ils lors de la sortie de leur rapport. Tout en appelant à une plus grande accessibilité et harmonisation des données, afin que les citoyens puissent s'emparer de ces questions plus facilement à l'avenir.