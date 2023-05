Traité contre la pollution plastique : les négociations autour du texte déjà bloquées

Une situation qui a provoqué la colère de nombreux acteurs. "Nous passons à côté de ce qui nous réunit ici, à savoir la pollution plastique", a tonné mardi 30 mai Camila Zepeda, de la délégation mexicaine. "Nous perdons du temps et de l'énergie dans des discussions qui tournent en rond (...) Passons à l'essentiel", a-t-elle réclamé, vivement applaudie par la majorité des délégations et par les observateurs des ONG, présents dans les tribunes. "C'est le droit des États membres de faire des suggestions" et "nous ne sommes pas favorables à la définition erronée du consensus de certains États", a rétorqué un diplomate de l'Iran, pays lui aussi opposé.

Selon un négociateur européen, "la question a déjà été tranchée" lors du premier cycle de négociations fin 2022 en Uruguay, "et ces pays tentent de revenir en arrière". De son côté, le directeur de l'ONG Zero Waste Europe, Joan-Marc Simon, a fustigé l'attitude des États. "Ces pays veulent bien un traité, mais qui parle seulement de la fin de vie du plastique, d'améliorer la gestion des déchets et d'éviter les rejets dans l'environnement", estime-t-il, avançant qu'ils veulent ainsi écarter les questions de réduction de la production, de toxicité de certains composés, des microplastiques, etc.