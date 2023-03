Traité sur la haute mer : 5 choses à savoir sur ce texte sans précédent

La haute mer est un espace situé au-delà des zones économiques exclusives (ZEE) des États, soit au-delà de 200 milles nautiques (370 km) de la côte. De fait, ces eaux internationales qui représentent 60% des mers et des océans du globe et près de la moitié de la planète, ne sont sous la juridiction d'aucun pays et n'importe quel État peut y pêcher, naviguer et mener des recherches à condition de respecter la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer de 1982.

Mais le texte signé il y a plus de 40 ans ne prend pas en compte les nouveaux enjeux autour de la haute mer et notamment le développement des technologies qui permet aujourd'hui d'aller toujours plus loin et plus profond dans les océans. Ces dernières années, ces innovations ont ainsi ouvert de nouvelles voies et de nouvelles opportunités économiques pour aller exploiter les ressources minérales ou biologiques situées dans ces espaces.