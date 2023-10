Transition écologique : 200 millions d’euros supplémentaires pour le développement des bornes électriques

Depuis 2016, l’exécutif a investi 320 millions d’euros pour "faciliter l’installation de bornes dans chacune des 220.000 copropriétés ayant un lot de parking", d’après le cabinet de la ministre Agnès Pannier-Runacher. Ces 200 millions sont désormais prévus pour des bornes des bâtiments "résidentiels collectifs", mais aussi "en voirie pour un usage de recharge du quotidien ainsi qu’à la recharge pour poids lourds". Le but est également de rendre ces bornes électriques plus accessibles aux personnes à mobilité réduite et de verser 10 millions d’euros aux "petites stations-service indépendantes".

"On passe la vitesse supérieure cet automne sur la voiture électrique : 200 millions d’euros supplémentaires pour accélérer le déploiement des bornes, renforcement du bonus écologique pour les plus modestes, arrivée du leasing social pour les classes moyennes, simplification du rétrofit", a précisé Clément Beaune à nos confrères de l’AFP.