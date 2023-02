Transition écologique : le ministre Clément Beaune veut mettre les sociétés autoroutières à contribution

Le ministre a aussi évoqué un futur "travail public" sur le modèle des concessions, qui arrivent à échéance à partir de 2030. Il a annoncé que sera lancé "au printemps un travail public avec les parlementaires, des économistes, des organisations non gouvernementales, les sociétés d’autoroutes elles-mêmes, sur l’avenir des concessions". "Faut-il à l’avenir que la route finance encore la route, ou que les péages financent le transport ferroviaire notamment ? Il faut bâtir un autre modèle", a-t-il avancé.

L'Autorité de régulation des transports a proposé en janvier au gouvernement de privilégier des contrats plus courts entre les sociétés d'autoroutes et l'État, pour laisser à ce dernier une plus grande marge de manœuvre, alors que les principales concessions, dont Vinci, Eiffage et Sanef, arriveront à terme entre 2031 et 2036.