Logement, transport : le coût de la transition écologique encore trop élevé pour les particuliers

Concernant la rénovation des logements, "malgré l'augmentation des aides observées ces dernières années, le reste à charge des ménages pour la rénovation" - financés par apport personnel ou via un prêt - "se compte encore en dizaines de milliers d'euros, ce qui représente souvent plus d'un an de revenus pour les classes moyennes et 10 ans ou plus de revenus pour les ménages les plus modestes", souligne l'étude.

Pour les ménages modestes et les classes moyennes, "le taux d'endettement peut atteindre 70% pour les ménages les plus modestes ; et pour les classes moyennes, il dépasse généralement 5%, une valeur considérée comme limite étant donné que ce prêt s'ajoute bien souvent à un prêt immobilier en cours".

Afin de remédier à cette situation, I4CE estime qu'une "augmentation des aides de plus de 20% serait nécessaire pour les ménages modestes et la première moitié des classes moyennes". Une hausse qui pourrait "entre autres, être financée par un rebasculement d'une partie des aides des ménages les plus aisés, sans compromettre pour ces derniers l'accessibilité économique de la rénovation". Sur ce sujet, le think tank estime que la révision annoncée de MaPrimeRénov' pour 2024 apporte des avancées positives.