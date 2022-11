Transition énergétique : Élisabeth Borne détaille un plan en 3 volets pour "vivre mieux"

La Première ministre a rappelé le choix de l'exécutif de développer le nucléaire en France pour produire davantage d'énergie "décarbonée". Le but est de "moderniser" le parc nucléaire français, a-t-elle expliqué. "La décarbonation et la sobriété vont nous protéger des crises à venir. Elles permettront de mieux maîtriser les prix. Elles seront synonymes de justice sociale, car chacun contribuera selon ses moyens. Et nous aiderons ceux dont les modes de vie et de travail seront les plus impactés", a-t-elle développé.

Elle a salué l'adoption du projet de loi sur les énergies renouvelables par le Sénat, se disant "convaincue que cette méthode et cet esprit de compromis pourront également prévaloir à l'Assemblée" lors de son examen en décembre. Par ailleurs, selon Elisabeth Borne, "la transition énergétique va de pair avec la croissance et la création d’emplois. Elle va accompagner la réindustrialisation et permettre l’émergence de secteurs et de filières d’avenir".