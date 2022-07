Troubles, guerres : le climat pourrait provoquer des "crises en cascade" en Russie, au Brésil ou en Chine

Les effets du changement climatique se font déjà ressentir à travers le monde. Vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, tempêtes ou phénomènes extrêmes de plus en plus répandus... Ces événements pourraient avoir des répercussions dramatiques, et notamment sur certaines grandes puissances régionales, selon une étude du cabinet d'analyse Verisk Maplecroft. Selon le spécialiste de l'évaluation des risques, des pays comme la Chine, le Brésil, la Russie ou l'Arabie saoudite pourraient ainsi faire face à "des crises en cascade" dues aux impacts du changement climatique.

Pour arriver à cette conclusion, le cabinet s'est penché sur 32 points, comme les événements météorologiques, la situation politique ou économique des pays, la sécurité des approvisionnements ou encore la pauvreté ou les droits humains. Des critères qui permettent d'évaluer la capacité d'un État à affronter les crises liées au climat, comme les vagues de chaleurs qui touchent aujourd'hui l'Europe occidentale et les incendies et sécheresses qu'elles provoquent.

Selon les chercheurs, "certains facteurs économiques, sociétaux et politiques peuvent contribuer à protéger les nations contre ces menaces". Mais des pays comme le Mexique ou même la Chine, où certaines de ces protections sont fragiles, sont plus vulnérables à l'apparition de risque en cascade et leur intensification. Selon le rapport, "la gravité des vagues de chaleur, des tempêtes et des inondations s'accélère, tout comme l'horizon temporel de l'instabilité mondiale croissante, ce qui augmente les enjeux pour les gouvernements, les entreprises et les investisseurs".