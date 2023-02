Twitter : qui sont ces climatosceptiques toujours plus nombreux en France

Plus de 10.000 comptes actifs relayant de fausses informations et des milliers de tweets quotidiens. En France, le climatoscepticisme semble avoir de beaux jours devant lui. Selon une étude publiée lundi 13 février et menée par quatre scientifiques de l’Institut des systèmes complexes Paris Île-de-France et le CNRS, les contrevérités sur le changement climatique fleurissent sur Twitter depuis juillet 2022 avec une "triple actualité climatique : une série d'événements extrêmes, la tenue de la COP27 (...) et la convergence des enjeux du réchauffement climatique avec ceux de la sécurité d'approvisionnement en pétrole et en gaz du fait de la guerre en Ukraine".