Arrêté polémique en Savoie : mais pourquoi chasse-t-on la marmotte ?

La marmotte constitue un emblème des montagnes françaises, elle fait partie des espèces qui peuvent être chassées dans l'Hexagone, à l'instar d'autres mammifères tels que le blaireau, la belette ou le mouflon méditerranéen. En Savoie, un arrêté préfectoral a fixé les dates de la saison de chasse, avec des spécificités en fonction des différentes espèces. Depuis le 10 septembre et jusqu'au 11 novembre, il est ainsi possible de chasser la marmotte dans le département, du mercredi au dimanche ainsi que les jours fériés.

Alors que plus de 20 millions d'animaux seraient tués chaque année par des chasseurs, on constate que la marmotte reste une espèce peu visée. On estime en effet qu'un peu plus de 1000 bêtes seraient "prélevées" chaque année à l'échelle du territoire. S'il s'agit de données déclaratives, fournies par les chasseurs eux-mêmes, cette évaluation chiffrée permet de mesurer le caractère assez confidentiel de cette pratique. À titre indicatif, 427 ont été abattues lors de la saison 2021-2022 en Savoie, selon la fédération des chasseurs du département.