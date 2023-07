Un bateau pliable et écologique pour naviguer sans nuire à l’environnement

Objectif, inventer le bateau le plus propre possible. François Tissier estime que seule la nature doit propulser les bateaux : "Un navigateur doit forcément respecter une démarche écologique. Personnellement, je fais attention à mon empreinte carbone que je calcule tous les ans". Le déclic, François Tissier l’a eu dans l’hémisphère sud. "J’ai vécu 25 ans entre l’Australie, l’Île Maurice et la Nouvelle-Calédonie. J’ai navigué le long de littoraux merveilleux. Dans ces conditions, on est naturellement sensibilisé à l’environnement. Un jour, à 5 mètres de moi, je fais la rencontre d’une baleine. Hors de l’eau, elle me regarde. J’ai l’impression de discuter avec elle. Elle me demande de faire attention à la nature."

Windsurfer et architecte autodidacte, le navigateur envisage de partager sa passion à des novices. Il imagine des prototypes et revient début 2010 pour concevoir son bateau. L’IZIBoat ambitionne de faire piloter quiconque sans maîtriser les codes de la voile. "Notre bateau combine la stabilité d’un catamaran, la facilité de transport d’une planche à voile et la maniabilité d’un buggy des sables. Le pilote n’a qu’à se concentrer sur le vent. C'est toujours lui le directeur, quel que soit le voilier. Il faut faire exprès pour le retourner", jure son concepteur. Son secret, son ergonomie jugule les déséquilibres du bateau et enraye les erreurs de direction. "En voile, si le pilote ne maîtrise pas son équilibre, la direction du bateau et la force du vent, il ne peut pas avancer. L’IZIBoat demeure auto stabilisé par une forme très spécifique et un mât pas directement lié au bateau. Plus question de s’asseoir à bâbord ou à tribord pour rétablir l’équilibre. Il se conduit au joystick comme le volant d’une voiture. La force du vent crée une suspension naturelle sans déstabiliser la structure." Mieux, le bateau profitera d’ici quelques années d’un moteur électrique alimenté par des panneaux solaires.