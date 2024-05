Un béluga enfermé dans un aquarium depuis dix ans : le sort de Bella révolte la Corée du Sud

La situation de Bella, un béluga enfermé dans un petit aquarium depuis dix ans, suscite l'indignation des militants écologistes. Après la mort de deux autres animaux dans le même aquarium, leur propriétaire, la Lotte World Tower, avait promis de libérer le cétacé. Depuis décembre 2023, la Corée du Sud interdit l'achat de baleines et dauphins destinés à être exposés.

Depuis plusieurs années, les protestations et pétitions se multiplient en Corée du Sud pour libérer Bella, un béluga en captivité. L’animal vit depuis près de dix ans dans un aquarium exigu et peu profond au sein de l’imposante Lotte World Tower.

Le cétacé a été capturé en 2013, dans l'océan Arctique, au large des côtes russes, à l'âge de deux ans.

La dernière survivante d'un trio

La femelle était accompagnée de deux mâles au départ, Bello et Bellis. Ces derniers sont tous les deux morts prématurément à respectivement 5 ans (en 2016) et 12 ans (en 2019). Les bélugas vivent en moyenne entre 5 et 50 ans et sont des animaux hautement sociaux. Bella semble cependant aujourd’hui souffrir de sa captivité et de sa solitude en affichant notamment des signes de troubles mentaux.

Le béluga, même s'il venait à quitter son petit aquarium, ne pourrait malgré tout jamais vivre pleinement en liberté. Ayant été capturée très jeune, Bella n’a pas pu assimiler les rudiments de la survie en haute mer auprès de ses congénères. Son transfert dans un sanctuaire en bord de mer serait l’option la plus favorable à son avenir.