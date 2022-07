Un boa constricteur recherché dans un parc de Marseille

Le boa constricteur, de type carnivore, consomme des proies vivantes (rongeurs, chauves-souris, oiseaux, gros lézards) qu'il capture en bloquant leur circulation sanguine dans ses replis. Il peut mesurer entre 1,50 et 3,50 m et peser de 6 à 16 kilos, pour les plus grands spécimens.

Certains passants ont pu voir l'animal, notamment dans un tronc d'arbre plein d'eau. Sur Facebook, une promeneuse décrivait un serpent "long comme le bras", à "tête verte".