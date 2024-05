Un colorant bleu est-il vraiment déversé dans la Seine à deux mois des JO pour rendre l'eau plus belle ?

Une vidéo relayée en ligne montre un colorant bleu déversé dans un cours d'eau. Elle est présentée comme la preuve d'une manœuvre réalisée dans la Seine à quelques semaines des JO pour rendre le fleuve plus beau. Gare à cette fake news : la séquence a été tournée aux États-Unis. L'objectif recherché était d'éviter la prolifération d'algues dans un étang.

À quelques mois des JO, la bonne tenue de certaines épreuves telles le triathlon demeure incertaine. En cause ? La qualité de l'eau de la Seine, qui pourrait se révéler insuffisante pour garantir la santé des athlètes spécialisés dans la natation en eau vive. Dans ce contexte, une vidéo a émergé en ligne, relayée auprès de plusieurs centaines de milliers de personnes en quelques jours.

Elle montre le déversement d'un colorant bleu dans l'eau par un homme, ganté, avec à bord d'un petit bateau. Il s'agirait, selon ceux qui la relaient, d'actions menées "pour que l'eau ait une meilleure couleur" dans deux mois, lors des Jeux de Paris. Une affirmation totalement mensongère.

Cette scène a en réalité été tournée aux États-Unis. Il n'y a aucun lien avec la Seine, Paris, ou les Jeux olympiques. - Capture écran X

Le traitement d'un étang aux États-Unis

Si certains s'appuient sur ces images pour s'attaquer à la municipalité parisienne, il suffit de quelques recherches inversées d'images pour constater que la vidéo ne présente aucun lien avec la France. On retrouve en effet la trace de cette séquence sur YouTube, partagé par un compte dont les gestionnaires se trouvent aux États-Unis. Intitulé "Kapper Outdoors", il met en ligne des vidéos dédiées à l'aménagement de terrains dans les États du Missouri, du Kentucky ou de l'Illinois.

La vidéo faussement présentée comme tournée à Paris montre en réalité un étang, dans lequel un colorant bleu a été utilisé pour freiner la prolifération des algues. Dans les commentaires, les auteurs expliquent que dans la faible profondeur des étangs les rend plus vulnérables à une croissance massive des plantes aquatiques. Un développement que les propriétaires cherchent pour certains à contrer, en particulier lorsqu'ils souhaitent naviguer et/ou pêcher sur ces étendues d'eau.

Le colorant déversé est utilisé pour modifier l'opacité et réduire la quantité de lumière du soleil qui parvient jusqu'au fond des étangs. Une technique qui réduit, de fait, le développement des algues et autres plantes. Il s'agit d'un procédé qui n'affecte ni les poissons, ni la flore, assure l'auteur de la vidéo. Sans toutefois préciser quelle substance a été utilisée. Des recherches complémentaires permettent par ailleurs d'apprendre que c'est une entreprise spécialisée nommée J.R. Hoffman Ponds qui a été mobilisée pour répandre ce produit. Une petite société basée dans l'Illinois et qui a déjà posté sur Facebook des clichés réalisés lors d'opérations similaires dans des étangs.

En l'espace de quelques jours, plusieurs publications en français ont repris cette fake news, que ce soit ou non pas des comptes parodiques. Des messages qui ont au total été consultés plus de deux millions de fois.

Si certaines publications ont été réalisées par des comptes parodiques, d'autres semblent relayées au premier degré. - Captures écran X

