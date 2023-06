Un litre d'eau sur cinq est perdu à cause de fuites, alerte l'UFC-Que Choisir

En pleine sécheresse, la France perd de l'eau. L'UFC-Que Choisir appelle ce mardi les pouvoirs publics à "mettre en œuvre un véritable plan de rénovation des réseaux d'eau", dans une France qui perd aujourd'hui un litre sur cinq du fait de fuites, une "gabegie économique et environnementale". L'association de défense des consommateurs, qui a analysé les données officielles de l'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement, "sonne l'alarme sur le niveau considérable des pertes d'eau potable relevé et la faiblesse des mesures prises pour y remédier", au moment où "l'eau doit être plus que jamais économisée".

"De nombreuses agglomérations montrent qu'il est possible" de maîtriser les fuites, souligne l'enquête : Cholet (0%), Saint-Malo (0,9%), Saint-Brieuc (1,3%), Fréjus (2,1%)... Sur l'ensemble de la France, un litre sur cinq distribués (19,9%) est perdu, soit un milliard de m3 par an, équivalent à la consommation cumulée des agglomérations de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux et Nice, soit 18,5 millions d'habitants, souligne l'UFC-Que Choisir.