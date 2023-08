Un loup probablement repéré en Normandie : où l'animal est-il déjà présent en France ?

Après les Alpes du Sud, où se trouvent encore la plupart des loups en France, la population lupine s'est étendue progressivement ces dernières décennies puisque l'espèce est aussi présente désormais dans les Préalpes, l'arrière-pays provençal, le sud du Massif Central, l'est des Pyrénées, les Vosges mais aussi la Franche-Comté, la Lorraine, la Champagne, la Haute-Vienne et même la Bretagne, avec une première observation dans le Finistère (Berrien en mai 2022), puis en Ille-et-Vilaine (Goven en novembre 2022) et dans les Côtes-d’Armor (Ploubezre en janvier 2023), rappelait Ouest-France il y a peu.

Des individus ont également été observés en Vendée, en Loire-Atlantique, dans la Marne, en Dordogne, dans la Somme avant d'atteindre la Normandie, avec la présence d’un individu confirmée dans le secteur de Dieppe en 2020. Plus récemment, la présence du loup a également été confirmée en Charente-Maritime et dans les départements voisins. La région parisienne n’est pas épargnée avec des observations dans les Yvelines en janvier dernier ou encore la découverte d'un cadavre non loin de la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne. Au total, pas moins de 45 départements seraient concernés, auquel il faudra possiblement ajouter la Manche d'ici peu.