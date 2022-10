Un milliard d'arbres plantés en dix ans : un "chantier écologique" majeur pour Emmanuel Macron

"Un milliard d'arbres en dix ans, c'est inatteignable", a réagi à Patrice Martin, secrétaire national du Snupfen Solidaires, premier syndicat à l'ONF. Il juge ce projet "infaisable humainement et techniquement" et insiste sur le fait qu'il "faut des bras pour planter, préparer le terrain, entretenir". Sans compter le fait qu'il "faut d'abord trouver les graines, élever les jeunes plants et les replanter". Un précédent plan de "repeuplement" des forêts de "50 millions d'arbres" sur la période 2020-22 est aussi mis en avant : doté d'un budget de 200 millions d'euros, il avait été conduit dans la précipitation aux yeux de certains, avec des choix d'essences jugées "contestables".

De son côté, l'ONG Canopée estime que "planter des arbres ne fait pas une politique forestière", mettant en garde contre "une gestion forestière qui privilégie les coupes rases et les nouvelles plantations au détriment des écosystèmes". Si le président de la République n'a pas convaincu tous les acteurs du secteur, il a envoyé des signaux jugés positifs par Fransylva, la fédération des syndicats de forestiers privés. "Le président affiche une volonté : l'État ne va pas se désengager et les reboisements vont être financés", se réjouissent ses représentants, qui estiment nécessaire de "renouveler une forêt qui souffre du changement climatique".