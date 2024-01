Un vélo à assistance électrique qui vous propulse sans batterie

Il ne se branche pas et vous aide dès que vous en avez besoin. Le vélo Π-Pop (Pi-Pop) n’a pas de batterie, mais ses supercondensateurs fournissent une assistance électrique réactive. Particularité, votre force de pédalage le recharge et vous ne risquez presque jamais de tomber en panne.

Vous aimeriez faire du vélo pour transporter vos enfants, faire vos courses, vous rendre au travail ou vous balader, mais vous n’avez pas la condition physique pour. Pensez au vélo à assistance électrique.

Problème, la production des batteries qui l’alimentent consomme beaucoup de ressources naturelles très polluantes, à l’instar du lithium ou des terres rares. L’ingénieur Adrien Lelièvre, passionné par la gestion de l’énergie, ajoute que plus nous alourdissons les vélos, plus leurs moteurs dépensent de l’électricité et plus nous tirons sur la capacité des batteries. "Elles ne sont faites ni pour le stockage, ni pour la puissance." Pour cet ancien professeur de violon, il demeure essentiel de vivre en harmonie avec son environnement.

Depuis 2016, l’ingénieur en électronique travaille à développer des supercondensateurs. Au siège de son entreprise orléanaise, des particuliers lui suggèrent rapidement de monter leur système sur des vélos : "Nous ne sommes pas des fabricants de vélo, mais des particuliers nous ont encouragé à investir ce marché. Nous avons désossé un vélo standard, installé nos supercondensateurs et nous avons tout de suite trouvé des acheteurs." Adrien Lelièvre n’y voit pas une surprise : le vélo reste le seul véhicule capable de produire lui-même son électricité grâce à l’énergie du cycliste. "Nous avions encore des défis : n’utiliser que des matériaux durables, gérer intelligemment la production électrique pour lisser les pics et apporter du confort au cycliste." La région Centre-Val-de-Loire et l’Ademe (l’Agence pour la transition écologique) soutiennent le projet.

Un supercondensateur autonome

Résultat, aujourd’hui, l’assistance électrique du vélo Pi-Pop accompagne tout en douceur le cycliste. Très réactive au démarrage, elle apporte une puissance de 250 watts dans les montées et les faux plats. "Sa conduite est souple et très naturelle. Aucun bouton sur le vélo, il suffit de commencer à pédaler. Des capteurs placés sur le pédalier vous permettent d’observer le niveau d’effort produit, l’état de charge et d’assistance dès qu’elle s’enclenche", se réjouit Adrien Lelièvre. Mieux, les capteurs intelligents détectent les moments où le cycliste a besoin d’aide. "Dès que vous atteignez votre vitesse de croisière, pas plus de 25 km/h, vous n’avez plus besoin d’énergie pour la maintenir. Ce vélo absorbe toutes les variations soutenues sans assistance par les muscles. Pi-Pop offre le plaisir du vélo sans fatigue", poursuit l’inventeur.

Contrairement à une assistance électrique classique, pas besoin de brancher le vélo et d’anticiper les trajets. Le vélo à supercondensateur se charge dès que l’utilisateur pédale. Il emmagasine de l’énergie sur du plat, dans les descentes et lors du freinage. "Le supercondensateur ne se base pas sur une réaction chimique qui se perd dans le temps. Il s’agit d’électricité statique, l’équivalent de la décharge que vous recevez en touchant par exemple une porte métallique chargée à votre insu. L’aluminium du supercondensateur conduit le courant vers le moteur. La puissance du pédalage sert de dynamo pour restituer l’énergie au bon moment", décrit Adrien Lelièvre.

En contrepartie, le supercondensateur stocke beaucoup moins d’énergie par unité de volume : "Une voiture électrique aurait besoin d’une remorque de supercondensateurs pour la propulser", indique l’ingénieur. Moralité, la quantité d’énergie embarquée par le vélo reste faible. "Le Pi-Pop reste étudié pour des parcours urbains sans côtes importantes à gravir", complète Adrien Lelièvre.

Empreinte carbone au minimum

L’ingénieur ne s’en inquiète pas. "Pour l’instant, nous sommes trop petits pour répondre à toutes les demandes. Entre les particuliers, loueurs de vélo et les flottes d’entreprises, nous espérons en vendre 1000 par mois d’ici la fin de l’année." La mairie de Beauvais (Oise) a mis à disposition des vélos à assistance électrique classiques, mais elle s’est confrontée à un problème majeur : "Les administrés oubliaient de remettre le vélo en charge après utilisation", raconte l’inventeur. Pire, des assurances se désengagent du risque d’incendie des batteries au lithium : "Des entreprises constatent des départs de feu dans leurs bureaux et certaines commencent à interdire la recharge de ces véhicules", complète Adrien Lelièvre.

Le supercondensateur se compose de carbone, de polymères conducteurs, de feuilles d'aluminium et de pâte à papier. Autant de matériaux faciles à trouver et pour lesquels il existe déjà des processus de recyclage. Adrien Lelièvre évalue à "plusieurs centaines de milliers" le nombre de cycles de charge/décharge de ces batteries d’un nouveau genre. La durée de vie des supercondensateurs pourrait dépasser les 15 ans. L’ingénieur assure que la totalité de la production se fait dans la région d’Orléans. Son prix, 2 450 euros, reste dans la fourchette basse d’un bon vélo électrique.

"Le cycle de l’énergie et de la vie se reconstituent constamment. C’est pour ça que nous avons choisi la lettre Pi pour le nommer. Nous devons consommer que ce que nous pouvons produire. Objectif, utiliser cette énergie au bon moment", conclut Adrien Lelièvre.